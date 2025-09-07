  • Instagram
Бургас: +20 / +26
Пловдив: +21 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +30
Русе: +19 / +29
Добрич: +17 / +27
Видин: +22 / +32
Плевен: +20 / +31
Велико Търново: +15 / +28
Смолян: +13 / +22
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +17 / +28

Малко облаци, ала без дъжд, от 28 до 33 градуса в страната

Pixabay
В неделя, 7 септември, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България – до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 30.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в масивите на Западна България ще превали. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина хиляда и двеста метра ще е около 22 градуса, а на две хиляди метра – около 14.

По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са 26 - 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.


