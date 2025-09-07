Дневен хороскоп за 7 септември, неделя

15–16 лунен ден. Днес затъмнението акцентира върху онова, което е скрито, свързано с миналото, нуждаещо се от изясняване или завършване. Могат да бъдат засегнати теми, свързани с физическото и духовното здраве, хронични заболявания и ремисии. Напомняйки за неприятното, денят не оставя без надежда за изцеление, помощ или съчувствие. Подходящо е лична консултация с лекар, помощник, колега, доверено лице, служба за подкрепа или патронаж. Рационалното през тези лунни дни съжителства с мистичното. Възможна е чувствителност, склонност да се вярва на поличби или усещания. Вярата, тайна духовна опора и моралната подкрепа от семейството могат да изиграят голяма роля.

♈ Овен Днес звездите съветват Овните да изберат уединение и почивка. Добре е да се помни, че този ден може да донесе съмнения, да засили унинието поради бавното оформяне на нови цели и планове, да подчертае тайни слабости, уязвимости или остатъчни зависимости от миналото. Също така може да принуди към обсъждане на деликатни подробности. Възможни са лични съвещания, свързани със здравето или служебни тайни.

♉ Телец Този ден дава на Телците знаци относно миналото и бъдещето, по-често в невербална форма (спомени, предчувствия, образи). Не се препоръчва да се занимавате с тягостна рутина и напрегната физическа работа – по-добре е да изберете свободно прекарване на времето, което дава място на емоции, творчество и душевно неформално общуване. Добре е да слушате музика, да гледате филми, да се срещате с близки приятели.

♊ Близнаци Събитията от този ден ще напомнят на Близнаците за техните актуални цели – житейски, служебни или духовни. Може да пристигне известие, да се състои важен разговор, да се случи интуитивно озарение или съдбоносна среща. Много Близнаци ще получат директно указание за илюзиите, които все още ги отклоняват от пътя, или за незавършени дела, които им пречат да променят живота си (например преместване или напускане на работа).

♋ Рак Днес Раците ще получат известие или шанс да се свържат с нужните хора. Това е подходящ момент за установяване на контакт със значима личност, например учител или чуждестранен колега. Възможни са вести отдалеч. Но стойността на този ден не се ограничава само до полезна информация. Много Раци ще намерят морална подкрепа, ще се докоснат до забравен източник на вдъхновение, надежда и духовна сила.

♌ Лъв Днес Лъвовете може да ги очаква размисъл или личен разговор по деликатна тема. Могат да бъдат засегнати както материални въпроси, така и „фини материи“. Възможно е нещо да напомни за миналото – със страховете, тайните, зависимостите, грешките или незатворените дългове. Няма да е излишно да имате тайна духовна опора, както и психологическа и житейска подкрепа от роднини или доверени лица.

♍ Дева За Девите това е значим ден, ако са чувствителни към своето обкръжение, репутация и имидж, ако се нуждаят от обратна връзка, съчувствие или съвет. Ценен е всеки диалог – може да се чуе нещо важно. Не си струва да се отказвате от интервю, разговор с приятел, роднина, покровител, бивш колега или партньор. Звездите съветват да не налагате мнението си и да слушате повече, отколкото да говорите.

♎ Везни Днес Везните е добре да се откажат от прекомерни натоварвания. Ситуациите в този ден подчертават техните тайни слабости и уязвимости, намекват за нужда от съвет или помощ. Не бива да се пренебрегват симптоми на скрити неразположения, както и служебни слухове и клюки. Може би е добре да се говори с лекар или да се проведе лично съвещание с помощник. Също така домашният любимец може да изисква повишено внимание.

♏ Скорпион Днес звездите дават на Скорпионите възможност да говорят за нещо важно с хора, на които имат доверие. Не пропускайте този ден, ако е назрял личен разговор с приятел, любим човек, колега или дете. Може да се появи вдъхновение за литературно или музикално творчество, настроение за уединена почивка, за размисли, оцветени с носталгия, или за потапяне в духовния свят.

♐ Стрелец За Стрелците денят може да се отбележи с полезно известие или разговор, засягащ основните им житейски интереси и някои детайли от миналото. В зависимост от ситуацията, могат да се обсъждат нюанси на домашни дела, кариера или бюджет. Също така могат да бъдат засегнати духовни ценности. Това е подходящ момент за семейно или делово съвещание, лична среща с важна личност или доверено лице.

♑ Козирог Днес звездите съветват Козирозите да обръщат внимание на новини, публикации, чужди мнения, а в разговорите да избират внимателно думите и тона си. Това е ден на неслучайни съобщения. Ще бъде казано или разбрано нещо важно. Не случайно съдбата ще подари събеседник, съветник или спътник. Голямо значение ще има предложението или отзивът, получен през този ден, проведената консултация, вестта отдалеч.

♒ Водолей На Водолеите звездите подсказват, че днес във всяко начинание няма да е излишно предварително внимателно проучване на информацията, но в крайна сметка много ще решат личните договорки. Не пропускайте възможността да говорите с нужния човек – може да спечелите повече, ако установите доверителен емоционален контакт. Добре е да се обсъждат частни сделки и различни допълнителни услуги.

♓ Риби За Рибите това е важен ден, който при мъдро поведение ще им донесе късмет. С пълно право, изхождайки от своите нужди и вслушвайки се в своите усещания, те днес трябва да вземат предвид и мнението на най-значимите за тях хора. Разбирайки тяхната нагласа и чувайки техните аргументи, ще могат да се договорят за много неща с взаимна изгода. Може да се състои знаменателен разговор с партньор, клиент или близък човек.