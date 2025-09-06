НА ЖИВО Заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. Преди 140 години в града е обянето обединението на Княжество България и Източна Румелия.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града, пред едноименния паметник, започна тържествена заря-проверка.

В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.







