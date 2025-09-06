В историческия бг финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите

Българинът Иван Иванов триумфира на втори турнир от Големия шлем. Той спечели финала на тенис турнира US Open, след като надделя с 2:0 сета (7:5, 6:3) над сънародника си Александър Василев.

Поставените под номер едно и пет в схемата, предложиха оспорван сблъсък и зрелищен тенис с много впечатляващи разигравания, които показаха безспорния им потенциал да повторят постиженията си и при мъжете.

⇒ ПЪРВИ СЕТ:

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата, предаде gong.bg

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

⇒ ВТОРИ СЕТ:

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.

► След срещата

"Здравейте. Щастлив съм много от този финал. Големи поздравления за Иван и неговия екип. Страхотен турнир за нас. Благодаря на всички от моя отбор. Очаквам с нетърпение следващите турнири. Честит празник на всички българи", сподели Александър след финала, а Иван му отдаде дължимото:

"Поздравления за Александър и страхотната седмица, която имаше. Благодаря на моя щаб. Очаквам с нетърпение да се завърна на корта", каза той, преди да връчи купа на своя личен треньор.

Припомняме, че 18-годишният плевенчанин отпадна на полуфинал на “Уимбълдън”, докато година по-младият Иванов го спечели без загубен сет, като тогава не успяха да се срещнат.

Навръх 6 септември Откритото първенство по тенис на САЩ предложи за пръв път изцяло български финал.

Иван Иванов повтори постижението на Григор Димитров от 2008 г., когато Гришо също триумфира последователно на Уимбълдън и US Open при юношите.





