БДЖ абсурди: Пътници си опънаха хамак в пощенски вагон на претъпкан влак

БДЖ абсурди: Пътници си опънаха хамак в пощенски вагон на претъпкан влак

OFFNews
Празничният уикенд препълни влаковете на БДЖ и на пътници им се наложи да пътуват правостоящи поради липса на допълнителни вагони, съобщи OFFNews.

Особено комично е положението с влака от София до Свиленград, където вагоните са без купета и правостоящите са заели пространствата между седалките.

И там обаче се препълни и няколко десетки пътници се принудиха да се оттеглят в пощенския вагон. Той, слава богу, се оказа без никакви пратки.

Пътниците се настаниха по стойките за колела, а туристи извадиха хамак и сгъваеми столчета.


