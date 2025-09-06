  • Instagram
БДЖ абсурди: Пътници се возиха в пощенски вагон заради претъпкан влак

OFFNews
Празничният уикенд препълни влаковете на БДЖ и на пътници им се наложи да пътуват правостоящи поради липса на допълнителни вагони, съобщи OFFNews.

Особено комично е положението с влака от София до Свиленград, където вагоните са без купета и правостоящите са заели пространствата между седалките.

И там обаче се препълни и няколко десетки пътници се принудиха да се оттеглят в пощенския вагон. Той, слава богу, се оказа без никакви пратки.

Пътниците се настаниха по стойките за колела, а туристи извадиха хамак и сгъваеми столчета.


