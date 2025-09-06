  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +22
Пловдив: +21 / +24
Варна: +20 / +21
Сандански: +22 / +23
Русе: +21 / +23
Добрич: +17 / +19
Видин: +22 / +24
Плевен: +21 / +25
Велико Търново: +18 / +19
Смолян: +14 / +15
Кюстендил: +18 / +19
Стара Загора: +19 / +21

Втори ден адско задръстване на изхода на София към АМ "Тракия"

  • Сподели в:
  • Viber
Втори ден адско задръстване на изхода на София към АМ "Тракия"

Pixabay
A A+ A++ A

Образувала се е голяма тапа от изчакващи автомобили на изхода на София към АМ "Тракия", предаде репортер на "Фокус". Причината е събиращите се около Деня на Съединението няколко почивни дни.

И днес както през петъчната предпразнична вечер задръстването е километрично. GPS навигациите дори препоръчват обходни маршрути. Серизоната тапа е до табелата изхода за Нови Хан.

Движението на АМ "Тракия" също е изключително натоварено. Образуват се множество тапи. Ако имате възможност, отложете пътуването си или изберете заобиколен маршрут.

Припомняме, че заради трите почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч. Отсечката на АМ "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

#задръстване

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?