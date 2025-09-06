Втори ден адско задръстване на изхода на София към АМ "Тракия"

Образувала се е голяма тапа от изчакващи автомобили на изхода на София към АМ "Тракия", предаде репортер на "Фокус". Причината е събиращите се около Деня на Съединението няколко почивни дни.



И днес както през петъчната предпразнична вечер задръстването е километрично. GPS навигациите дори препоръчват обходни маршрути. Серизоната тапа е до табелата изхода за Нови Хан.



Движението на АМ "Тракия" също е изключително натоварено. Образуват се множество тапи. Ако имате възможност, отложете пътуването си или изберете заобиколен маршрут.



Припомняме, че заради трите почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч. Отсечката на АМ "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".