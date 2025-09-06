Несебър - дестинация №1 в британска класация за късно море

Ако се чудите къде да отидете на късно море, Несебър е най-доброто съчетание на приятно време, красива природа, древна история и ниски цени. Това препоръчва на британските (и не само) туристи изданието Daily Mail, като се позовава на класация на easyJet,. Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации. Съпоставят се цените на храна и напитки - напр. обяд, сладолед, бира и т.н., на нощувките, на самолетните билети.

С бира за 1.60 паунда, полет за 33 паунда и сладолед за 1.20 нашият курорт е безапелационен победител. Следващите в ранглистата са Будва в Черна гора и испанската Алмерия.

Данните са за периода от средата на септември до края на октомври - късния сезон, който се радва на нарастваща популярност заради приятните температури и отсъствието на обичайните за юли - август тълпи от туристи.

Статията на Daily Mail не пести похвалите за Несебър, като го нарича "перлата на Черно море" - плажове с бял пясък, хубави заведения и хотели на "народни" цени, уникално съчетание на култура, история и класическа курортна плажна атмосфера. "Градът е известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова ивица", пише изданието, като посочва че старият Несебър е включен в списъка на Юнеско.

Както се вижда от графиката, на остров Корфу в Гърция е по-скъпично, отбелязва "Сега".