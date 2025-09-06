Лунно затъмнение на 7.09: Какво да очаква всяка зодия

На 7 септември ни очаква лунно затъмнение в знака на зодия Риби. Лунното събитие настъпва в момент, когато Слънцето в Дева образува опозиция с Луната в Риби.

Възможно е да има преувеличени емоции, затова е мъдро да се изчака малко, преди да се предприемат действия.Това е третото затъмнение от поредица по оста Дева–Риби, която започна през септември 2024 г. и ще продължи до февруари 2027 г.

Септемврийското затъмнение може да бъде нов тласък за подобрения в сферите, управлявани от зодиакалните знаци Дева и Риби, като недоволството може да се засили.

Тъй като се случва близо до съвпада Слънце–Меркурий, е вероятно да получим значимо прозрение по даден въпрос или изясняване на ситуация. В този момент сме общителни и отворени, а думите ни могат да имат силно въздействие – както положително, така и отрицателно. Някаква наша идея или план може да достигне своя разцвет.

Макар че лунните затъмнения са повече свързани с отношенията, отколкото слънчевите, те невинаги касаят връзки между двама души. Биха могли да засегнат и други области от живота, като връзката ни с работата, здравето, тялото и т.н. Това е време, когато нещата излизат наяве или онова, което е зряло под повърхността.

Лунните затъмнения са свързани с отношения и противоположности.

При участие на оста Дева–Риби това затъмнение ни подтиква да разгледаме по-внимателно нуждите, липсите и желанията ни. Мотивирани сме да намерим баланс между ежедневните функции и рутини, физическото здраве и нуждата от ред (Дева) и визията, емоционалното здраве, хаоса и безкрайното (Риби).

Знакът Дева управлява инструментите и техниките, с които се справяме в ежедневието, а Риби – средствата, с които се свързваме с духовното си Аз. Ключът към баланса е да изразяваме потребностите си, като същевременно поддържаме ред в ежедневието. Пренебрегването на някой от двата полюса ще доведе до хаос или прекален ред.

Връзките могат да бъдат предизвикани, прекъснати или драматично укрепени. Вероятни са прозрения, тъй като ставаме болезнено наясно с липсите си, което може да ни мотивира към действие.Важно е обаче да помним, че по време на затъмнение сме временно „на тъмно“ за даден въпрос и виждаме живота изкривено, без пълната картина. Това в крайна сметка помага, но трябва да сме наясно, че нещо липсва, и е добре да отложим окончателните преценки.

Лунното затъмнение в Риби със сигурност ще ни изведе в състояние на засилена осъзнатост. Важно е да обърнем внимание на сънищата си, както и на внезапни прозрения, мисли или емоции, тъй като те могат да бъдат творческо вдъхновение.

Хороскоп по зодии за Лунното затъмнение в Риби

♈ Овен

Време е да се освободите от натрупан багаж и да затворите стари врати. Почивката е ключова – пазете силите си и се фокусирайте върху вътрешния мир.

♉ Телец

Мечтите ви излизат на преден план. Ако сте работили целенасочено, ще видите пробиви. Ако не – анализирайте какво да промените.

♊ Близнаци

Кариерата и посоката ви в живота са във фокус. Очаквайте признание за усилията или знак, че е време да изчистите блокажи и страхове.

♋ Рак

Свободата да действате по свои правила е важна. Ако не я получавате, това е сигнал за стари окови, които трябва да освободите.

♌ Лъв

Дълбоко скрито чувство или тайна може да излезе наяве. Изправете се пред него с кураж – освобождаването ще ви даде нова сила.

♍ Дева

Връзките и партньорствата са във фокус. Здравите ще се задълбочат, но слабите може да приключат. Потърсете баланс и хармония.

♎ Везни

Работата и здравето ви изискват внимание. Може да получите признание, но и да се наложи да промените навици. Не се претоварвайте.

♏ Скорпион

Любовта и творчеството ви носят енергия. Ако носите стари разочарования, време е да ги пуснете. Насладете се на радостта от живота.

♐ Стрелец

Семейни и емоционални въпроси излизат на преден план. Потърсете подкрепа и заздравете основите си, за да се чувствате стабилни.

♑ Козирог

Комуникацията е ключова – бъдете искрени и изразявайте себе си. Отстранете пречки в общуването, за да се чувствате по-уверени.

♒ Водолей

Несигурността във финансов или личен план може да се активира. Потърсете стабилност и ресурси, които ще ви дадат нови възможности.

♓ Риби

Вие сте в центъра на събитията. Сатурн ви подлага на изпитания, но и на възможности за израстване. Бъдете нежни към себе си и следвайте интуицията си.