Финалът между Иванов и Василев на US Open е от 18:00 часа

Историческата среща между Иван Иванов и Александър Василев във финала на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите ще започне в 18:00 часа българско време. За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг във финал на турнир от Големия шлем. Двубоят ще се състои на корт №12, пишат от Българската федерация по тенис.

Иванов и Василев стигнаха до битката за трофея с по пет поредни победи и само по един загубен сет.

Поставеният под номер 1 в схемата и шампион от "Уимбълдън" Иван Иванов е в серия от 11 поредни победи в турнирите от Големия шлем. 16-годишният Иванов може да стане втория български тенисист, който печели последователно титлите на "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ след Григор Димитров през 2008 година.

От своя страна полуфиналистът от "Уимбълдън" и номер 4 в схемата Александър Василев ще се стреми да стане третия българин с титла от Големия шлем.

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на отборната надпревара. България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 часа, а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните.

В тима на България са включени Пьотр Нестеров (22 г), Александър Донски (27 г), Янаки Милев (21 г), Александър Василев (18 г) и Иван Иванов (16 г). Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки. При победа в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025 година, предстои бараж за оставане в Световна група I.