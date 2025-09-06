18-годишният от обвинените за побоя над шефа на МВР - Русе остава в ареста

18-годишният Жулиен и 15-годишният Станислав са момчетата, които пребиха жестоко началника на полицията в Русе Николай Кожухаров. На двамата са повдигнати обвинения за нанасяне на тежка телесна повреда по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата. Непълнолетният е самбист.

Другите две момчета – 19-годишните Виктор и Кирил, са с обвинения само за хулиганство, тъй като няма данни да са удряли висшия полицай.

18-годишният Жулиен К. остава в ареста, реши Окръжният съд днес. По време на заседанието стана ясно, че той е студент в специалност “Противодействие на престъпността”.

Автомобилът, с който са били младежите, е собственост на Кирил, а зад волана е бил Виктор, обясниха от държавното обвинение по-рано в петък. Шефът на местната полиция, съпругата му и 6-годишното им дете заедно с техен комшия и неговото малко дете се прибирали към домовете си на улица "Мостова". Децата били с колела. Преди това компанията била в заведение в района на парка край Дунав. Тръгнали да пресичат, когато младежите се появили с автомобил, движещ се с много висока скорост, и едва спрели на пешеходната пътека. Полицаят и съседът му се развикали, а младежите наизскачали от колата да се саморазправят. Съпругата на ченгето опитала да разтърве мъжете и младежите, дори казала кой е. Те обаче не се трогнали, а налетели на бой. Освен полицая ударили и съседа му. Но Николай Кожухаров е пострадал по-тежко, защото е удрян в стомаха и гърба. Един от ударите се оказал фатален – с него е засегнат бъбрекът му. "Удрян е с ръце и крака", подчерта зам. окръжният прокурор Мирослав Маринов. От ударите Кожухаров е със счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека.

След саморазправата младежите не са избягали, а са изчакали да дойде патрулка на полицията. Униформените дори претърсили автомобила им за оръжия или наркотици, но не открили нищо. Кожухаров настоял случаят да не се документира, не предявил претенции към четиримата и затова не са били задържани. Чак на сутринта, когато му прилошало и потърсил медицинска помощ, става ясно, че има кръвоизлив в стомаха и проблем с бъбрека. Постъпва в местната болница "Канев", където медиците установяват, че е в много тежко състояние.

Едва от този момент полицията издирва четиримата нападатели и ги задържа, а случаят става достояние на медиите. 15-годишният Станислав е обяснил при разпитите, че не го интересува кой какъв е, а да не се стеснява личното му пространство.

Точно по този повод вътрешният министър Даниел Митов коментира, че МВР ще се постарае да "стесни пространството" на четиримата младежи в ареста.

Радев и Борисов в спор кой е виновен

"Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи даже за директор на ОД на МВР, ние говорим вече наистина за разпад на държавността", каза президентът Румен Радев.

"Вместо да политиканства Радев или който и да било, да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане" какви са им заглавията – "Смачакахме", "Пребихме", "Унищожихме", "Ликвидирахме". Тези деца, които четат и гледат, това им влиза в съзнанието, това става нещо нормално", отговори му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в задочен спор след случая в Русе.

"Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта", посочи пък премиерът Росен Желязков.

Според него това е "само заради търсенето на краткосрочни политически дивиденти" за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които "използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите".

Асен Василев коментира, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията – нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. По думите му това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. "Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите", смята Василев.

"Причината всичко това да се случи е в мафиотския модел на управление на страната, който от много години функционира по един и същи начин", смята Ивелин Михайлов от "Величие".

