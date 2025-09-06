Маратон на четенето в Балчик: Хора от цялата страна и звезди вдъхновяват с откъси от любими книги

На 5-ти септември в 18:00 часа, на морския бряг в Балчик стартира 42-часов денонощен маратон на четенето – без паузи, без прекъсване, под открито небе.

Водщата Станислава Димитрова

До 12:00 часа на 7-ми септември, книгите ще оживяват в ръцете на хора от всички възрасти и от цялата страна. Маратонът е дело на социалната организация СОНИК СТАРТ и е част от националната кампания - „Моментът е сега за не една мечта“, която е фокусирана върху личностното израстване на младите хора. Цялото събитие е видимо във всяка точка на света и във всеки един момент, чрез непрекъснат стрийминг в YouTube канала Маратон на четенето LIVE и Facebook страницата (3) Facebook на организацията.

Актьорът Иван Матев

Стотиците заявки за участие са доказателство, че маратонът вдъхновява истински ренесанс на книгата.

Популярни имена сред участниците са Наско, Славчо, Илиян и Иван от Б.Т.Р., момичетата от трио VIVA, актьорите - Иван Матев, Яна Николова и Михаил Хеге.