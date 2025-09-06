  • Instagram
Премиерът за Съединението: Непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост

МС
Премиерът Росен Желязков поздрави всички българи по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. "Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост", написа Желязков в страницата на Министерския съвет във Фейсбук, цитиран от БНТ.

"Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко. Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги, когато сме заедно, и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклонно чертае просперитета на България занапред", написа още министър- председателят.

#Росен Желязков

