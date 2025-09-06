Тази чудотворна диета предпазва от рак

По-редкият прием на месо е добре познат начин за намаляване на риска от рак, а ново проучване открива доказателства, че намаляването на риска може да е по-голямо, отколкото си мислите, съобщава Newsweek.

Проучване, проведено от изследователи от Adventist Health Study-2 (AHS-2), установи, че някои вегетариански диети са свързани със значително по-ниски нива на рак. Те са проследили 79 468 адвентисти от седмия ден от Съединените щати и Канада средно за 7,9 години. Всички участници са били без рак в началото на проучването. Някои са показали намаление на риска с почти една четвърт в сравнение с месоядните.

„Има много индикации, че повече плодове и зеленчуци и по-малко месо може да са защита срещу някои видове рак“, каза авторът на изследването Гари Фрейзър.

Според проучването вегетарианците са имали 12% по-нисък риск от всички видове рак, взети заедно, и 18% по-нисък риск от така наречените „средночестотни“ видове рак, които включват меланом, рак на щитовидната жлеза, яйчниците, панкреаса, стомаха, лимфом и др.



Когато се разпределят по вид диета, веганите показват още по-голяма полза – 24% по-нисък риск от развитие на рак.

Конкретни видове рак, където вегетарианците са отбелязали забележително намаление на риска, включват:



Колоректален рак: 21% по-нисък риск

Рак на стомаха: 45% по-нисък риск

Лимфопролиферативни видове рак (лимфоми и лимфоидни левкемии): 25% по-нисък риск



Изследователите също така отбелязват, че растителните диети обикновено са с високо съдържание на плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, които осигуряват фитохимикали, за които се смята, че предпазват от рак, и изключват червените и преработените меса, които са признати рискови фактори за някои видове рак.

Важно е да се отбележи, че проучването не е открило индикации за повишен риск от какъвто и да е вид рак сред вегетарианците.

Изследователите нарекоха резултатите от проучването „достатъчно силни и убедителни“, за да предполагат, че вегетарианските диети могат да предложат реални ползи за общественото здраве с минимални негативни последици.