Украинци се вдигнаха на протест в защита на отстъпващите от фронта войници

На „Площада на независимостта“ в Киев снощи започна акция на протест срещу законопроекти, които предвиждат засилване на отговорността на военнослужещите за неподчинение на командването и за изпълнение на специални задачи в зоните на конфликта, предаде „Страна.уа“.

Основни аргументи на организаторите на протеста:

  1. Въздействие върху прехвърлянията на военнослужещите:
    • Според протестиращите новите законодателни инициативи фактически премахват ефективния механизъм, който позволява на военните след изпълнение на задачите си да бъдат прехвърляни в други подразделения.
    • Вместо това те ще бъдат принудени да се връщат в същите условия, от които са напуснали, което може да демотивира личния състав.
  2. Ограничаване на правомощията на съдилищата:
    • Законопроектът предвижда ограничаване на възможността на съдилищата да смекчават присъдите за неподчинение.
    • Според участниците в протеста това е неприемливо, особено по време на война.
  3. Необходимост от защита на правата на военнослужещите:
    • Протестиращите настояват за приемането на закон за военен омбудсман, който да служи като инструмент за защита на правата на военните.
    • Те призовават властите да се въздържат от практики на „затягане на гаечния ключ“ в армията.

Това не е първият протест в последните седмици в Украйна. През втората половина на юли не само Киев, но и други градове бяха обхванати от протести срещу планирано от властите отнемане на правомощията на два антикорупционни органа. След като ЕС заплаши Украйна със санкции, реформата беше отменена, предаде Евроком.

#Украйна

