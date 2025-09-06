Политици поздравиха народа за Деня на Съединението

България отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Политици отправиха поздравления по случай празничния ден.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: „Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Честит празник!“.

"Продължаваме промяната":

Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Това написаха от партия "Продължаваме Промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.





Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО:

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.

Съединението прави силата!

Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!

БСП-ОЛ:

Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.

Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.

Честит празник!

Илияна Йотова, вицепрезидент на България:

"Вместо в преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превърна в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие. През 1885 г. българите – всеки със своите различия, знаеха, че пишат не собствената си биография, а биографията на българския народ и българската държава. Търсеха силата на съгласието, а не силата на разделението. Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите.

Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие.

Честит празник!", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по повод 140 години от Съединението на България.