Още от ранни зори: Задръстване при влизане в Гърция
Задръстване малко след границата ни с Гърция в посока южната ни съседка. Пътуващи сигнализираха, че още в 7 часа сутринта и започнал интензивен трафик дори се е образувала тапа при пункта за заплащане на тол такси.
"Не е голяма тапа, но се движим бавно", коментират още пътуващите.
Още по темата:
- » Гърция въвежда електронен портфейл за самоличност от 2026 година
- » Българските туристи са изхарчили най-много пари в Гърция през лятото
- » А ние кога? Новата работна седмица в Гърция: 4 дни Х 10 часа
Коментирай
Най-четено от Общество
Летните жеги отстъпват, но топлото време продължава: Месечна прогноза17:20 31.08.2025 | Времето
Празнуваме Симеоновден09:30 01.09.2025 | Общество
Последно от Общество