Задръстване при влизане в Гърция

Още от ранни зори: Задръстване при влизане в Гърция
Задръстване малко след границата ни с Гърция в посока южната ни съседка. Пътуващи сигнализираха, че още в 7 часа сутринта и започнал интензивен трафик дори се е образувала тапа при пункта за заплащане на тол такси.

"Не е голяма тапа, но се движим бавно", коментират още пътуващите.

