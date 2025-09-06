Още от ранни зори: Задръстване при влизане в Гърция

Задръстване малко след границата ни с Гърция в посока южната ни съседка. Пътуващи сигнализираха, че още в 7 часа сутринта и започнал интензивен трафик дори се е образувала тапа при пункта за заплащане на тол такси.



"Не е голяма тапа, но се движим бавно", коментират още пътуващите.