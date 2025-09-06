  • Instagram
Лятото продължава: До 33 - 35 градуса през празничните дни

Времето в следващите дни ще запази спокойния си летен ритъм – облачността ще е динамична с много слънце, валежите ще са изключение, температурите ще достигат 34–35 градуса в горещите точки на страната.

В събота денят ще е слънчев в Западна България, докато на изток сутринта ще започне с мъгла. След нея облаците ще са рехави, с временни разкъсвания. Дневните температури ще се движат от 28 до 33–34 градуса.

В неделя облачността ще е по-динамична. Възможно е да превали по планините на Западна България и на отделни места по Южното Черноморие. Температурите ще останат почти без промяна. И двата почивни дни ще са умерено ветровити, с прохладни пориви от североизток.

Седмицата преди първия учебен ден ще остане със следобедни температури между 28 и 33 градуса, малко по-високи около средата на периода. Веднага след кулминацията на жегата ще премине бърз и нестабилен студен атмосферен фронт с локални усилвания на вятъра и възможни кратки, ограничени по обхват валежи с гръмотевици в четвъртък и петък.

Почивните дни, непосредствено преди първия училищен звънец, ще са слънчеви, с минимални смущения. Според ранните прогнози подобна обстановка се очаква и в понеделник, 15 септември. Едва по-късно през деня ще има условия за по-значителна облачност с кратки валежи в Северозападна България. Фронтът ще премине по-динамично на следващия ден с кратки, временно интензивни, локални валежи.

►Край морето

Облачността по Черноморието през предстоящите почивни дни ще е по-динамична. Ще има условия за мъгла сутрин, а следобед – променлива облачност с локални разкъсвания. Не е изключено на отделни места по южното крайбрежие да превали за кратко в неделя. По-съществено разкъсване на облачността се очаква в понеделник.

Ще бъде ветровито, с прохладни пориви от североизток. Дневните температури ще са малко под 30 градуса. Морето ще е неспокойно, с вълни по откритите плажове с височина до метър – метър и половина.


