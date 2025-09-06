Историческо! БГ финал на US Open!

Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите. За първи път в историята българи са на финал в турнирите от Големия шлем

Петият в схемата Василев направи обрат срещу бразилеца с Луиш Гуто Мигел от Бразилия и го победи с 2:6, 6:1, 6:0 след час и 38 минути игра в Ню Йорк. Преди това водачът Иванов пък спечели с 6:1, 6:4 срещу Зангар Нурланули от Казахстан.

Левичарят от София загуби първите си две подавания. После с южноамериканеца си размениха по един брейк, но до края Василев не успя да направи нещо повече.

След това той пое нещата в свои ръце, Александър поведе с 5:1 и лесно изравни сетовете.

В заключителния 18-годишния братовчед на Григор Димитров помете бразилеца от корта. При 5:0 полуфиналистът от Уимбълдън сервираше за място на финала. Той губеше с 15:40, но стигна до мачбол, но топката от бекхенд излезе със сантиметър в аут. При втората възможност пък Василев удари с рамката на ракетата, но при третия ликува след топка в мрежата на Мигел.

Българинът завърши с девет двойни грешки, но направи седем пробива, като допусна четири.