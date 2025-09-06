Честваме 140 години от Съединението на България

Днес честваме 140-та годишнина от Съединението на България. На този ден през 1885 г. българският народ извършва едно от най-забележителните дела в своята нова история. Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България и Източна Румелия през 1885 година.



То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). Извършва се след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев.

Денят на Съединението ще бъде отбелязан в цялата страна. Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив.