Тръмп разпали страховете от Трета световна война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи страховете, че светът е на прага на Трета световна война, след като върна името на „Министерство на войната“.

Днес той ще подпише изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната в „Министерство на войната“. Това е ключов ход, който връща на ведомството името му отпреди Втората световна война, пише Daily Star.

Промяната е част от кампания на министъра на отбраната Пит Хегсет, който отсега нататък ще бъде наричан „министър на войната“, за възстановяване на това, което той нарича „воински дух“ в американската армия.

Други политики на Хегсет включват промяна на името на кораба USNS Harvey Milk – кръстен в чест на бивш лейтенант и пионер в защитата на правата на хомосексуалистите, който е убит по време на служба. Също така и преименуването на Форт Либърти на Форт Браг, на името на генерала от Конфедерацията Бракстън Браг. Най-новата промяна на името беше многократно подкрепяна както от Тръмп, така и от Хегсет, бивш водещ на Fox News, и беше обявена по новинарския канал снощи.



През август Тръмп коментира промяната на името: „На всички им харесва, че имахме невероятна история на победи, когато беше Министерство на войната. След това го сменихме на Министерство на отбраната".

Хегсет повтори думите на президента в интервю за Fox & Friends в сряда: „Спечелихме Първата световна война и спечелихме Втората световна война не с Министерство на отбраната, а с военно министерство – с Министерство на войната. Както каза президентът, ние не сме само отбрана, ние сме и нападени

Зловещият ход идва в момент, в който военното напрежение между САЩ и няколко световни сили се покачва.

По-рано тази седмица при удар с американски дрон по „плавателен съд, превозващ наркотици от Венецуела“, бяха убити 11 предполагаеми „наркотерористи“ при атака, която някои правни експерти определиха като „военно престъпление“. Все още не са предоставени потвърждаващи доказателства, че лодката е превозвала наркотици.



В понеделник президентът на южноамериканската страна, Николас Мадуро, се зарече да „обяви република под оръжие“. Той нарече САЩ „най-голямата заплаха, виждана на нашия континент през последните 100 години“.

След това, вчера, два венецуелски самолета прелетяха над кораб на американския флот, провеждащ „операции за борба с наркотиците“ в Карибско море. Пентагонът определи този ход като „силно провокативен“.



Тревогите за международен конфликт бяха породени и от друго място, след като московският вестник „Московский комсомолец“ предупреди руснаците, че Европа се „подготвя за военни действия“.

Вестникът посочи скорошната новина, че на френските болници е било наредено да се подготвят да приемат между 10 000 и 50 000 ранени още през пролетта на 2026 г. и че Германия се готви да може да мобилизира 800 000 войници на НАТО в рамките на 48 часа.

Путин категоризира твърденията като „глупости“ при завръщането си от държавно посещение в Пекин, на което присъства и севернокорейският лидер Ким Чен-ун. Въпреки това, по-късно той заплаши, че всякакви чужди войски в Украйна ще бъдат третирани като „легитимни цели“.



Новината идва и на фона на продължаващото дълбоко напрежение в Близкия изток, където Тръмп неуспешно се опита да изиграе ролята на миротворец.

Новината идва и на фона на продължаващото дълбоко напрежение в Близкия изток, където Тръмп неуспешно се опита да изиграе ролята на миротворец.

Американският президент се е ангажирал и с преговори за мир между Русия и Украйна. Наскоро Тръмп коментира, че те „все още не са готови“, но че „нещо ще се случи“.



Американският лидер изрази желание да бъде удостоен с Нобелова награда за мир за своите глобални миротворчески усилия, въпреки целенасочената промяна на името на Министерството на отбраната.



Наскоро той заяви пред CNN: „Всичко, което мога да направя, е да потушавам войни... Не търся внимание. Просто искам да спасявам животи".