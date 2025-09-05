Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка, няма основание!

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров категорично отказа да подаде оставка заради участието си във военния парад в Китай. "Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание", заяви той пред БНР, отговаряйки на исканията от ПП-ДБ.

В интервю за предаването "Хоризонт за вас" Зафиров обясни, че визитата е била организирана изцяло по партийна линия по покана на Китайската комунистическа партия. "Поканата беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол", посочи той.

Защитава решението за участие

Лидерът на БСП подчерта, че събитието отбелязва 80-годишнината от освобождението на Китай от фашистката окупация. "Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения", аргументира се Зафиров.

Той заяви, че поканата е била потвърдена на прием в китайското посолство, на който "много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката". Според него сред гостите на приема е бил и Асен Василев.

Среща със Си Дзинпин

Зафиров потвърди, че се е ръкувал с китайския президент Си Дзинпин в качеството си на водач на българската делегация. "Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати", обясни той.

"Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България", добави вицепремиерът.

Отрича контакти с Путин и Ким Чен Ун

Категорично опровергавайки спекулациите, Зафиров заяви: "Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен Ун". Той подчерта, че най-често повтаряната дума на събитието и срещите е била "мир".

"Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития", каза още Зафиров, отхвърляйки критиките като "спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми".

Европейски контекст

Вицепремиерът напомни, че "всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна" и че "България също трябва да бъде активна". "Нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда", заключи той.