Затвор до 15 години грози нападателите на директора на ОДМВР-Русе

Затвор до 5 и до 15 години грозят нападателите над директора на ОДМВР Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия 36-годишен съсед. Това съобщиха днес на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор Мирослав Маринов и заместник-директорът на ОДМВР Русе комисар Александър Ковачев.

Четиримата задържани - 19-годишният студент с инициали В.И., двамата 18-годишни с инициали К.Г. и Ж.К., както и 15-годишният ученик Ст.А., ще бъдат обвинени за хулиганство и тежка телесна повреда. Пълнолетните извършители са задържани до 72 часа, а непълнолетният - до 48 часа.

Официални обвинения

Мирослав Маринов поясни, че първоначално делото е наблюдавано от районната прокуратура като хулиганство. Медицинската документация обаче позволи квалификация "тежка телесна повреда - общо разстройство на здравето с опасност за живота", което наложи делото да се наблюдава от Окръжната прокуратура.

"Това, което е извършено е недопустимо. Прокуратурата и МВР ще бъдем абсолютно безкомпромисни", заяви Маринов. Той потвърди, че младежите са заявили пред полицията, че "държат на личното си пространство".

Двама от обвиняемите - 18-годишният Ж.К. и 15-годишният Ст.А., ще отговарят за причинена тежка телесна повреда с максимална присъда до 15 години затвор. Останалите двама ще отговарят само за хулиганство с максимална присъда до 5 години.

Състояние на пострадалия

Директорът на русенската полиция продължава да е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", където подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация. "Няма промяна в състоянието му", съобщиха от лечебното заведение.

"Състоянието на директора на ОДМВР Русе Николай Кожухаров е стабилно", заяви прокурор Маринов - това е първата официална информация за подобряване на здравословното състояние на полицейския шеф.

Засилени мерки за сигурност

В отговор на нападението, ОДМВР Русе обяви засилване на контрола в града през почивните дни. "Два екипа на жандармерията са в помощ на охранителната полиция, които да следят за опазване на обществения ред", съобщи комисар Ковачев.

"За трите почивни дни е създадена организация за допълнително извеждане на екипи, които ще наситят изцяло градската част на Русе. Ще се извършват масирани проверки на шофьори и водачи на тротинетки. Това ще продължи за неопределено време", обясни заместник-директорът.

Подробности за инцидента

Комисар Ковачев разкри, че всичко е започнало, когато старши комисар Кожухаров и неговият съсед са се опитали да спрат кола, движеща се с висока скорост в близост до дома на полицейския началник малко след полунощ. Полицейски екип е пристигнал на място в рамките на около 10 минути след инцидента.

"Почти всички извършители вече са се разкаяли и съжаляват за случилото се", коментира прокурор Маринов. Всички записи от видеокамерите в района са иззети и анализирани от разследващите.

Предстоящи процедури

На 6 септември Окръжна прокуратура Русе ще внесе искане до Окръжния съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всички четирима обвиняеми.