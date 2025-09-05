  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +23
Пловдив: +22 / +24
Варна: +21 / +22
Сандански: +24 / +25
Русе: +21 / +23
Добрич: +18 / +20
Видин: +21 / +23
Плевен: +22 / +24
Велико Търново: +19 / +21
Смолян: +14 / +15
Кюстендил: +19 / +20
Стара Загора: +19 / +21

Гърция въвежда електронен портфейл за самоличност от 2026 година

  • Сподели в:
  • Viber
Гърция въвежда електронен портфейл за самоличност от 2026 година
A A+ A++ A

След като стана ясно, че до ноември всички гръцки граждани трябва да получат личен номер (ЕГН), страната подготвя следваща стъпка – въвеждането на дигитално сертифициран електронен портфейл за самоличност.

Той ще обедини паспорта, новата карта за самоличност, шофьорската книжка и редица други документи в едно приложение на мобилен телефон. Чрез него ще могат да се извършват електронни трансакции, да се използват цифрови подписи, както и да се улесни процесът на издаване на билети и качване на самолети, кораби и влакове.

Новата европейска „суперидентичност” ще бъде достъпна за гръцките граждани от ноември 2026 г. Тя е част от общоевропейската инициатива за създаване на единен цифров портфейл, който да позволи на всеки гражданин на Европейския съюз да се движи, шофира, идентифицира, пътува и плаща единствено с мобилния си телефон.

Целта е „суперидентичността” да стане универсална за всички страни членки на Шенген и еврозоната, като значително ще улесни административните и пътни процеси.


#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Технологии
Последно от Технологии

Всички новини от Технологии »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?