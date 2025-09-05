Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски", заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер.

Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.

Путин засегна темата за гаранциите за сигурността за Украйна след влизането в сила на споразумение за мир в тази страна. Той подчерта, че тези гаранции трябва да бъдат разработени и за Русия, и за Украйна и подчерта, че Москва ще ги уважава.

Путин каза, че ако войски на НАТО се появят в Украйна, те ще станат законна цел за руската армия.

Руският лидер каза, че Русия абсолютно не я устройва влизането на Украйна в НАТО. „Те (властите на Украйна по времето на управлението на президента Виктор Янукович - бел. ТАСС) бяха против присъединяването на Украйна в НАТО, а това е въпрос, който пряко ни засягаше и ни засяга от гледна точка на гарантиране на дългосрочните интереси на Русия в областта на сигурността. Какво направиха (украинците – бел. ред)? В резултат на държавен преврат отстраниха Янукович от властта. Отстраниха човек, който беше против присъединяването на Украйна към НАТО. На власт дойдоха сили, които бяха за присъединяването и сега продължават да се надяват на присъединяването на Украйна към НАТО. Това изобщо не ни устройва", каза Путин.

Руският президент заяви, че засега не е говорил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като Тръмп участва по видеоконферентна връзка вчера среща на върха на „Коалицията на желаещите“ страни.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа“, каза Путин. Той обаче добави, че няма никакви проблеми в комуникацията между двамата и поясни, че е било сложно да се организира разговор с Тръмп, предвид това, че той лично току-що се връщал от посещение в Китай. Путин визира визитата, по време на която той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и беше сред гостите на военен парад по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Русия е готова за икономическо сътрудничество в Аляска, ако САЩ вземат политическо решение за напредване в тази насока, заяви Путин по време на форума във Владивосток. САЩ имат значителен ресурсен потенциал в Аляска, докато Русия притежава ефикасни технологии за разработване на находища от петрол и природен газ, изтъкна Путин. Руският лидер заяви, че Русия има добри предложения за работа с компании от САЩ в Аляска. Той заяви също така, че в САЩ има много технологични компании, които са готови да възобновят или да започнат нова работа с Русия.

Руският лидер каза и, че много европейски компании са напуснали Русия по политически причини със загуби, но сега биха искали да се върнат и чакат момента, когато ограниченията за това паднат.

Говорейки за отношенията с Китай, Путин каза, че Русия е обсъждала с тази страна възможността за съвместна работа в Арктика. Руският лидер заяви, че Русия ще отвърне по същия начин на решението на китайските власти да въведе безвизови пътувания за китайски граждани.

Путин изтъкна съвместната си работа с китайския лидер Си Цзинпин, датираща от 20 години и каза, че това е свързано с взаимните интереси и че икономиките на двете страни се допълват една друга. „Ние сме съседи. Имаме много общи интереси, общ подход, общи традиционни ценности“, заяви Путин.

На форума Путин съобщи, че е поръчал на руското правителство да разработи дългосрочна стратегия за развитието на руския Далекоизточнен федерален район до 2036 г. Путин отбеляза, че Далечният Изток на Русия и Азиатско-тихоокеанският регион като цяло са територия на динамични промени и бурно развитие. „Трябва да поддържаме високи темпове на положителни промени, да подобряваме инфраструктурата на националната икономика, да повишаваме технологичността във всички сфери и да използваме по-ефективно ресурсния, производствения, логистичния и научния потенциал, с който разполагат нашите далекоизточни региони и страната като цяло“, каза президентът. „За целта е необходимо активно да се експериментира, да се приложат смели иновативни решения и да се отразяват в нормативната база, в условията на работа на бизнеса, в решаването на задачи, които определят качеството на живот на хората. Такива подходи вече са се доказали тук, на Далечния Изток, в Арктика. Ще продължим да ги развиваме, да ги адаптираме към нуждите на хората, нуждите на бизнеса и осигуряването на националните интереси на Русия", каза той.

Говорейки за руския Далечен изток, Путин заяви, че запасите на Русия от въглища там ще й стигнат за 900 години, но за да се използват ефективно тези ресурси, са необходими съвременни технологии. Над това трябва да се работи преди всичко, заяви президентът на Русия.

Путин заяви, че в Русия са отчетени и редкоземни материали, които с развитието на технологиите могат да бъдат извличани и ефективно използвани. Той каза, че е поръчал на правителството си да представи програма за развитието на редкоземни елементи в страната. Програмата трябва да бъде представена не по-късно от ноември.

На форума Путин също така говори за символиката, свързвана с Русия. Той заяви, че мечката е символ на Русия, но припомни, че в руския Далечен изток се намира най-големият тигър в света – усурийския или амурски тигър. В Русия живеят 750 представители на този животински вид, припомня ТАСС.

Путин също така заяви, че руският двуглав орел гледа не само на запад, но и на изток, а също и на юг. Така той визира и взаимодействието и съвместната работа с приятелите на Русия от Азиатско-тихоокеанския регион, в Глобалния Юг, което не е свързано с текущата политическа конюнктура. Руският лидер изтъкна добросъседските отношения на Русия с много страни, посочвайки конкретно освен Китай, и Индия, Индонезия, но също и Малайзия, Тайланд, Виетнам.

Путин подчерта, че Русия има стабилна и предсказуема външна, но също и икономическа политика.

А относно отношенията на Русия с Китай и Северна Корея - страни, оприличавани на мечка, дракон и слон, в отговор на въпрос на модератора на дискусията във Владивосток, каква е ролята на мечтата в този съюз Путин заяви шеговито: „Мечката е просто мечка“.