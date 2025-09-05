  • Instagram
Наглост! В Испания са разстроени след гаврата, искали още по-голяма преднина

Наглост! В Испания са разстроени след гаврата, искали още по-голяма преднина
Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте успокои опасенията относно евентуална контузия на гърба на Ламин Ямал, след като звездата на Барселона беше изваден от игра срещу България снощи (3:0).

Специалистът отбеляза, че играчите му са "разстроени" от неспособността си да увеличат преднината, предаде "Топ спорт". Мерино удари гредата, а Ламин Ямал също пропусна чиста възможност да го направи.В неделя вечер "Ла Фурия Роха" се изправя срещу отбора на Турция, който спечели първия си мач срещу Грузия с 3:1 в Коня.

#Испания

