Тежка борба с огъня в Рила, новите огнища са атакувани от три страни

Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства от вятъра и вече е обхванал близо 700 декара площ, предимно алпийска територия.
Към момента най-тежка е ситуацията на северния фронт, над местността "Белите скали", а пожарът се разраства към връх "Исмаилица". Новите огнища са атакувани от три страни, като се гаси на ръка, а водата не достига, предава БНР.

Преди обед в действията по овладяването на огъня се включи и хеликоптер от ВВС на българската армия. Теренът е изключително труден и скалист. Горят сухи треви и хвойни, потвърди главен инспектор Юлиян Петров от пожарната.

На терен от сутринта работят над 80 човека и основно усилията са насочени на северния фронт. Фронтът е на от 1800 до 2200 метра надморска височина, под връх "Исмаилица", обясни инспектор Петров.

Атакуват от две страни огнищата на пожара в Рила

В ниската част на планината дежурят служители от Държавно горско стопанство Симитли, каза директорът Благой Кишев. Екипите са направили широки просеки с минерализовани ивици, за да не допуснат пожарът отново да се върне към боровата гора.

Девети ден продължава битката с огнената стихия в НП "Рила", засега без резултат.

#Рила

