В България има само 22 работещи детски психиатри

В България има общо 32-ма детски психиатри, но само 22-ма от тях работят по специалността си. Това съобщи министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на днешния парламентарен контрол. По думите му най-голяма концентрация на детски психиатри има в София и Варна.

"Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна", посочи министър Кирилов в отговор на въпрос от депутати от "ДПС - Ново начало".

Министър Кирилов информира, че в страната са изградени дневни психиатрични отделения за деца в седем града – София, Варна, Пловдив, Русе, Търговище, Бургас и Ловеч. Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.

За комплексното решаване на проблемите на децата с аутизъм и техните семейства вече има утвърден интегриран план за действие. Той включва мерки в няколко приоритетни направления – ранно откриване на аутизъм в извънболничната помощ, скрининг, ранна диагностика, ранна интервенция, комплексна терапия и рехабилитация.

Обучение на над 1200 общопрактикуващи лекари

В Националния център по обществено здраве и анализи се провежда специализирано обучение на общопрактикуващи лекари и педиатри за ранно откриване на аутизъм при деца под тригодишна възраст. Досега са преминали през обучението 1200 лекари.

Министърът съобщи, че се провеждат и обучения за повишаване на квалификацията на специалистите от центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и обучения на родители.

Финансово стимулиране на специализанти

За преодоляване на кадровия дефицит Министерството на здравеопазването е разработило проект за подпомагане на специализантите в дефицитни специалности. По този проект се осигуряват месечно по 2600 лева на специализант, като до момента трима специализанти по детска психиатрия получават този финансов стимул, допълни министър Кирилов.