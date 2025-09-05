Обрат в модата! Кой ще наследи империята на Армани

Смъртта на Джорджо Армани на 91-годишна възраст бележи края на една епоха — но не и на неговата империя

Великият италиански дизайнер си отиде така, както живя и ръководеше: с финес, абсолютен контрол и без излишна показност. Но въпреки че Армани вече не е сред нас, бъдещето на Armani Group е подготвено. И то не импулсивно, а с визионерска прецизност, характерна за човек, който не продаваше просто мода, а изграждаше културна естетика.

Планът след Армани: стратегия, не импровизация

През последните години от живота си Джорджо Армани не просто управляваше всяко звено на своята компания — от дизайна до финансите — а създаде устойчив управленски модел за следващите десетилетия. Малко преди смъртта си, той прие нов устав на Armani Group — документ, който влиза в сила именно сега и има за цел да запази независимостта и идентичността на бранда.

Частна, автономна, защитена от придобивания

Новият устав на групата е категоричен: Armani няма да се слива с гиганти като LVMH или Kering, нито ще стане обект на инвестиционни маневри. Подходът е „предпазлив към придобиванията“, с ясно изразена цел — запазване на наследството и културната автономия на марката. Така Армани ще остане частна и независима компания, като листване на борсата може да се разглежда едва след пет години и само ако болшинството от директорите го одобрят.

Архитектура на контрол: фондацията и семейството

Новата корпоративна структура разпределя акционерния капитал в няколко класа с неравни права на глас, което на практика бетонира контрола на семейството и фондацията над бранда. Фондация „Армани“, основана още през 2016 г., играе ключова роля — тя е едновременно пазител на естетиката на марката и щит срещу корпоративен натиск отвън.

Въпросът „кой ще наследи Армани“ не се отнася до един човек, а до внимателно изградено ядро от доверени сътрудници:

Силвана Армани — племенница на дизайнера, отговорна за дамските линии. От години е негова сянка в творческия процес.

Лео Делм’Орко — дългогодишен дизайнер на мъжките колекции, ключова фигура зад кулисите на модните ревюта.

Джузепе Марсочи и Даниеле Балестрацци — оперативни ветерани, които вероятно ще поемат изпълнителното ръководство.

Тази конфигурация подсказва по-колективен модел на управление, без един доминиращ „креативен директор“, поне в краткосрочен план. Очаква се бъдещата творческа структура да бъде дефинирана допълнително, възможно е да има разделение по линии — мъжка, дамска, аксесоари, интериор.

Финансова стабилност — рядкост в луксозния сектор

Armani Group приключи 2024 г. с впечатляваща нетна парична позиция от 570 милиона евро — отличителен белег в индустрия, където дори големите имена често оперират с дълг. Компанията генерира почти половината от приходите си от Европа, докато Азия и Америка формират по около 20%. Това е показател за стратегически фокус върху устойчиви, стабилни пазари — вместо агресивна експанзия.

Инвестициите през последните години бяха целенасочени и символични, а не мащабни:

Реновации на флагмански магазини в Ню Йорк и Милано,

Създаване на новия Palazzo Armani в Париж. Вътрешна трансформация на електронната търговия.



Армани беше последният от великите дизайнери от златната ера на модата, който до последно управляваше компанията си лично. Той отказа да продаде, отказа да се впише в корпоративните правила на модната индустрия и завеща бизнес модел, устойчив на време и натиск.

В едно от последните си интервюта, той сподели: „Готвя постепенен преход на отговорности към най-близките ми хора.“

Днес този преход започва — не като революция, а като продължение на визията му.