НАП ще информира 27 000 души за недекларирани доходи

Националната агенция за приходите (НАП) започна информационна кампания, насочена към физически лица, които не са декларирали своите доходи от 2024 година. Над 27 000 души ще получат писма, имейли или обаждане по телефона с напомняне да обявят доходите си в рамките на две седмици, съобщиха от приходната агенция.

Кампанията е насочена към лица, получили хонорари, земеделски субсидии, суми от продажби в интернет с наложен платеж, доходи от наеми и други, за които агенцията вече разполага с информация.

НАП има данни за сумите, получени от физическите лица през 2024 година, подадени от куриерските фирми, работодателите и Държавен фонд "Земеделие". Тази информация вече е вписана в предварително попълнените годишни данъчни декларации.

Попълване на декларациите

Приходната агенция препоръчва гражданите да прегледат, допълнят и коригират предварително попълнените данни преди подаването на декларациите. Необходимо е да се прецени дали доходите са облагаеми или необлагаеми.

Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, докато необлагаемите, например от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронно подаване

Годишната данъчна декларация може да се подаде електронно чрез персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в електронния портал на НАП. Гражданите, които нямат ПИК, могат да го получат безплатно във всеки офис на приходната агенция.

За допълнителна информация относно попълването и подаването на декларации, както и за внасяне на суми към бюджета, НАП предоставя телефонни линии: 0700 18 700 или 02/9859 6801.