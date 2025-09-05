Над 200 хил. българи ползват мобилното приложение еЗдраве

Мобилното приложение еЗдраве вече има над 200 000 активни потребители, които имат достъп до всички техни данни от Националната здравноинформационна система (НЗИС) – прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, лабораторни резултати и др. Само през тази година над 110 000 души са сдвоили здравното си досие с приложението, като 75 000 от тях са го направили чрез посещение в офис на Информационно обслужване, Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) или Регионалната здравна инспекция (РЗИ), а останалите – с квалифициран или облачен електронен подпис.

Над 30 000 от новите потребители са сдвоили здравното си досие като са се възползвали от кампанията на Министерство на здравеопазването „С един клик – ти контролираш системата“, която разполага мобилни пунктове на оживени локации във всички 28 области на страната и малки населени места. Приложението, което беше разработено от Информационно обслужване, е свалено общо 483 000 пъти, а броят на стартираните сесии надхвърли 6.5 млн.

„еЗдраве е категоричният лидер в България сред приложенията в категорията „Здраве и фитнес“ и води в класациите за най-сваляни апликации в App Store и Google Play“, каза Бранимир Петаков, ръководител отдел „Мобилни приложения“ в Информационно обслужване. По думите му, то е сред най-иновативните в Европа и първото в България, което обединява данните за пациентите на национално ниво.

От края на август функционира и новият модул „Здравна библиотека“ на Националната здравноинформационна система, който е достъпен през уеб портала my.his.bg и еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области и вече съдържа над 70 публикации, свързани с грижа за бебето, ваксините, здравословното хранене и др.

„Едно от най-големите предимства на еЗдраве е, че информацията в него е представена на разбираем за пациентите език и осигурява достъп на родителите до здравните досиета на децата им до навършване на 18 г.“, каза Бранимир Петаков. През приложението родителите могат да получават нотификации за предстоящ профилактичен преглед, изследвания и ваксини, както за тях, така и за децата им.