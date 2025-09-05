Пореден тежък инцидент с дерайлирал трамвай. Този път по ТМ 5, където трасето е ремонтирано, движат се нови мотриси. Това написа общинският съветник в СОС Карлос Контрера в профила си във Facebook.

"От експлоатационна гледна точка бързо трябва да се дадат отговори има ли технически проблем по трасето и мотрисата, както и каква е скоростта към момента на авария и тя в допустимите технологични граници за движение ли е. От гледна точка на действията на ватмана следва да се установи спазил ли е протокола. Имам силни съмнения, че водачът на дерайлиралия трамвай не е могъл въобще да избегне инцидента, защото е имало предпоставки той да се случи без значение от реакцията на водача.

Следва да се провери имало ли е намеса преди това, която е предпоставила дерайлирането. Много сериозно да се провери, включително за умишлен саботаж.

За щастие се размина без кървава баня. И този път. Но поредицата от инциденти трябва да бъдат знак за всички нас да засилим протоколите за сигурност и да не се допуска от еклплоатационния персонал отклонение от тях. Но този инцидент, точно в този участък, буди много съмнения, че става дума за нещо извън нормалната експлоатация и съпътстващите я неминуемо неволни грешки. Категорично трябва да се изясни имало ли е умишлена намеса или не, която да доведе до инцидента", пише още Контрера.



