Мъртъв е просто дума! „Черният телефон 2“ от 17 октомври само в кината

Тази есен някои кошмари никога не избледняват. Те се спотайват в сенките, чакат подходящия момент и… звънят! След като първият филм се превърна в култов хорър хит, на 17 октомври Черният телефон 2 ще огласи кината – Похитителя, превърнал се в символ на чистия ужас, надмогва смъртта и се завръща, за да довърши зловещия си план. Този път никой не е в безопасност – ако телефонът звънне, времето ви е преброено.

Черният телефон 2 ни отвежда четири години след като младият Фини успя да ликвидира Похитителя, превръщайки се в единствения оцелял от срещата си с безскрупулния убиец. Вече 17-годишен, той се бори с живота след пленничеството, когато упоритата му 15-годишна сестра Гуен започва да вижда в сънищата си обезпокоителни видения за три момчета, преследвани от Похитителя в зимния лагер „Алпийско езеро“. Решена да разкрие мистерията и да сложи край на техните страдания, Гуен убеждава Фини да отидат в лагера, където откриват шокираща връзка между Похитителя и собственото им семейно минало. Заедно двамата трябва да се изправят срещу убиеца, който е станал още по-могъщ в смъртта си – и по-свързан с тях, отколкото някога са си представяли.

Като смразяващ полъх от отвъдното, новият трейлър на Черният телефон 2 разкрива безкомпромисната атмосфера на филма – още по-интензивна, по-кървава и емоционална, а напрежението нараства с всяка секунда. Пред нас се разкрива изгарящ леден свят, в който миналото не просто преследва героите, а бавно ги поглъща. Черният телефон 2 бележи не просто завръщането на злото в лицето на Похитителя, а неговата еволюция – ужасяващ разказ за съзряването, където страховете от детството се прераждат в сенките на зрелостта.

Режисьор на Черният телефон 2 е Скот Дериксън (Дяволът в Емили Роуз, Избави ни от злото, Sinister, Доктор Стрейндж), който е и сценарист, заедно с К. Робърт Каргил (Sinister, Доктор Стрейндж), по герои, създадени от Джо Хил. Продуценти са Джейсън Блум, Скот Дериксън и К. Робърт Каргил. В ролите са Итън Хоук, Мейсън Теймс, Маделин МакГроу, Демиан Бичир, Мигел Мора, Ариана Ривас, Джереми Дейвис, Мейв Бийти, Греъм Аби и др.

Ужасът звъни отново с Черният телефон 2 от 17 октомври само в кината.