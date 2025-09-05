  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +29
Пловдив: +21 / +32
Варна: +18 / +29
Сандански: +24 / +32
Русе: +21 / +32
Добрич: +17 / +29
Видин: +21 / +32
Плевен: +22 / +32
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +13 / +24
Кюстендил: +19 / +30
Стара Загора: +19 / +30

Нови три лекарствени продукти стават безплатни за децата до 7 г.

  • Сподели в:
  • Viber
Нови три лекарствени продукти стават безплатни за децата до 7 г.
A A+ A++ A

Нови три лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък. Те са предназначени за домашно лечение на остри инфекции на деца до 7 г. и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Така общият брой на безплатните лекарства става пет.

Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК.

#безплатни лекарства

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?