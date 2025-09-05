  • Instagram
Бургас: +21 / +29
Пловдив: +21 / +32
Варна: +18 / +29
Сандански: +24 / +32
Русе: +21 / +32
Добрич: +17 / +29
Видин: +21 / +32
Плевен: +22 / +32
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +13 / +24
Кюстендил: +19 / +30
Стара Загора: +19 / +30

Проф. Рачев: Като гимнастик съм, само вдигам рамене - хубаво време, няма какво да кажа

Проф. Рачев: Като гимнастик съм, само вдигам рамене - хубаво време, няма какво да кажа
Над цяла Европа е топло, септември прилича на края на август, каза проф. Георги Рачев в ефира на БТВ.

На 15 септември ще бъде перфектно време. Сутрините вече са по-свежи, ще става все по-хладно, но - денят намалява, допълни той.

На 1200 метра височина - приятно време, горски плодове, малките ягодки са върха на сладоледа, кислород - истинско здраве в нашите планини, каза още климатологът.

По Южното Черноморие може и да има някой кратък следобеден валеж, но това са очаквания - не се знае дали ще стане, заяви Рачев.

Край морето е спокойно, няма ги многото хора, отиваш спокойно на плажа, сядаш и пред теб морето по думите на специалиста.

Като някой гимнастик съм - само вдигам рамене, няма какво да кажа - хубаво време и това е, обобщи проф. Георги Рачев.

