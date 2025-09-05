Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Тази информация беше съобщена от руската агенция "Интерфакс".

Изявлението на Песков идва ден след като американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, както отбелязват Ройтерс и Франс прес.

Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

По въпроса за гаранциите за сигурността на Украйна, Песков беше категоричен: "Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви той в публикувано тази сутрин изявление.

"Това не може да представлява гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

В изявления пред журналисти на икономическия форум във Владивосток, Песков коментира още, че Путин е поканил Зеленски в Москва не, за да го кара да капитулира, а за да проведат разговор. На въпрос защо е избрана именно Москва, Песков обясни, че това е било предложение на Путин, но то е отхвърлено от украинския президент чрез неговия външен министър.

Перспективи за мир

Относно конфликта в Украйна, Песков изрази умерен оптимизъм, казвайки, че "се вижда светлина в края на тунела", позовавайки се на думи на Путин. Въпреки това, според говорителя на Кремъл за срокове, в които конфликтът ще приключи, засега е рано да се говори.

Песков категорично отхвърли и твърденията, че севернокорейски военни са разположени на украинска територия.