Нов погром в Ботевград: Бой, потрошени постройки и много гняв срещу наркодилърите
Отново бой и вандалски прояви в Ботевград, предаде бТВ. Жителите на ромската махала бяха пред една от постройките там, за която твърдят, че е на наркодилър.
Преди броени дни в града възникна напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.
Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му.
По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов бяха предприети допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.
Още по темата:
- » Започна ремонтът на пътя Бяла - Ботевград в участъка, където загина Сияна
- » Кметът на Ботевград: Ще адресираме до институциите проблемите на ромската общност
- » Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия!
Коментирай
Най-четено от Криминални
Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия!09:58 02.09.2025 | Криминални
Ако намерят черния леопард, властите няма да го отсрелят15:30 01.09.2025 | Криминални
Последно от Криминални