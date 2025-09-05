  • Instagram
Нов погром в Ботевград: Бой, потрошени постройки и много гняв срещу наркодилърите

Отново бой и вандалски прояви в Ботевград, предаде бТВ. Жителите на ромската махала бяха пред една от постройките там, за която твърдят, че е на наркодилър.

Преди броени дни в града възникна напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.

Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му.

По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов бяха предприети допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.

