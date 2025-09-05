  • Instagram
Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол

Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол
Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9:00 часа, предвижда приетата програма на парламента за тази седмица.

Според парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец премиерът и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси на народните представители, които се отнасят до общата политика на правителството.

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса, а народните представители, нечленуващи в група, имат право общо на два въпроса. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

След това в 11:00 часа е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват осем министри. Това са Мирослав Боршош, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Силви Кирилов, Мариан Бачев, Манол Генов, Петър Дилов и Валентин Мундров. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие Иван Иванов, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова.

#Народно събрание

