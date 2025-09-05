Днес, 5 септември, православната църква чества паметта на светите праведни Захария и Елисавета, родителите на свети Йоан Предтеча. Според евангелист Лука, Захария служил като свещеник в йерусалимския храм, а съпругата му Елисавета произхождала от рода на Аарон, чиито потомци през вековете се грижели за храма.

Двамата съпрузи били праведни хора, но дълги години нямали деца, тъй като Елисавета била безплодна, а и вече били в напреднала възраст. Един ден, докато Захария изпълнявал службата си в храма, пред него се явил Божи ангел с благата вест, че ще има син, който трябва да се нарече Йоан.

Ангелът предсказал, че синът им ще стане велик пред Бога, ще живее аскетичен живот и от утробата на майка си ще бъде изпълнен със Светия Дух. Неговата мисия ще бъде да подготви народа за идването на Спасителя Христос. Захария се усъмнил в думите на ангела и започнал да задава въпроси как ще стане това. Заради съмнението си бил наказан с немота до деня, в който пророчеството ще се сбъдне.

След време Елисавета наистина заченала и родила син, както ангелът предрекъл. Когато дошло време да дадат име на детето, роднините предложили да го нарекат Захария на бащата, но Елисавета настояла за името Йоан. Тогава попитали бащата, който, все още ням, написал на дъсчица "Йоан е името му". В този момент Захария проговорил и започнал да слави Бога.

Само шест месеца след раждането на Йоан се родил и Иисус Христос. Това събитие предизвикало голяма тревога у цар Ирод, който се страхувал, че ще изгуби престола си. Той заповядал да избият всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и околностите, за да премахне потенциалната заплаха. Детето на Елисавета също било в опасност, затова разтревожената майка се укрила с него в планината.

Скоро след това престарелите родители починали. Техният син Йоан израснал в пустинята, където живял като отшелник до деня, когато започнал да проповядва покайно кръщение и да подготвя хората за идването на Спасителя Иисус Христос.

Днес имен ден празнуват всички с имена: Захари, Захария, Зарко, Зара, Светлозар, Светлозара, Елисавета, Елза, Изабела, Бетина и Хари.