Пред 40000 души Испания разгроми с лекота България след 3 гола за едно полувреме и 24 удара

България не успя да се противопостави на Испания и загуби с 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“. Мачът бе първи за двата тима от квалификациите за Мондиал 2026. Илиан Илиев не можеше да ползва капитана Кирил Десподов, който е контузен. Дебют направи Емил Ценов, който започна титуляр.



Европейските шампиони ни започнаха още преди да са изминали и пет минути игра. Мартин Субименди изведе Микел Оярсабал сам срещу Светослав Вуцов и последният не срещна трудности да преодолее стража – 0:1.

Малко след това Нюрнбергер сбърка в центъра, Испания организира контраатака, завършила с корнер. Първоначално българите изчистиха, но Субименди върна топката в наказателното поле. Оярсабал остана сам срещу Вуцов, но този път българският вратар се намеси успешно. В 12-ата минута българският вратар се изяви отново, като пари изстрел на Оярсабал.

Осем след това Радослав Кирилов получи пас отляво, надигра Педро Поро, навлезе в наказателното поле и потърси далечния ъгъл. Топката бе отклонена леко и срещна страничния стълб, след което излезе в корнер. Това си остана и и единствената ни възможност в мача.

Преди да е изтекъл и половин час игра България се пропука отново. Ламин Ямал получи отдясно и центрира в наказателното поле. Кристиан Димитров не се намеси както трябва и топката се озова в Марк Кукурея. Левият защитник отправи силен шут в далечния ъгъл и не остави шансове на Вуцов – 0:2.

В 38-ата минута българската защита остави непокрит Микел Мерино, който с глава направи резултата 0:3.

След почивката Светльо Вуцов имаше поредна добра намеса, като вратарят на Левски спаси удар на Ламин Ямал, който се озова на стрелкова позиция. В 53-ата минута гредата спаси и България. Микел Мерино получи топката на границата на наказателното поле и шутира мощно, който Светослав Вуцов успя с върха на пръстите си да избие в гредата.

След около час игра ударите по посока вратата на България станаха 20, от които 11 точни. За нас си оставаха само два, нито един в рамката зад Унай Симон.

В игра за Испания се появиха носителят на „Златната топка“ Родри, както и Дани Карвахал. Двамата се завърнаха след лечение на контузии. Ламин Ямал пък бе сменен, за да почива за следващия мач на тима – срещу Турция в неделя в Коня.

До края повече голове не паднаха. Резултатът изпрати испанците начело в групата, следвани от тима на Турция. Припомняме, че южните ни съседи победиха по-рано днес Грузия с 3:2. След първия кръг „лъвовете“ са последни в групата. След три дни нашите национали гостуват в Тбилиси.