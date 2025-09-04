  • Instagram
Край на първо полувреме: България и Испания завършиха при резултат 0:3

Край на първо полувреме: България и Испания завършиха при резултат 0:3
Националният отбор на България стартира световните квалификации за Мондиал 2026с домакинство срещу Испания на стадион „Васил Левски“. Това е първи мач за двата тима в група „Е“ за форума, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Интересът към сблъсъка бе огромен, като всички билети бяха разпродадени предварително и около 40 хиляди зрителинаблюдават срещата на живо, предаде БНТ.

Още в 5-ата минута испанците поведоха – Мартин Зубименди изведе Микел Оярсабалочи в очи със Светослав Вуцов, а нападателят хладнокръвно отбеляза за 0:1.

Впоследствие България започна да атакува по-активно. Радослав Кирилов проби по левия фланг и стреля опасно, но след шпагат на Педро Поро топката се отклони и срещна лявата греда.

В ответната атака Ламин Ямал получи чудесен шанс от по-малко от метър разстояние, но Вуцов реагира блестящо и спаси удара.

В 20-ата минута Марк Кукурея удвои резултата за испанците с плътен удар от близка дистанция – 0:2.

След корнер, изпълнен от Ламин Ямал, Микел Мерино засече с глава и оформи класическа преднина – 0:3 за европейските шампиони.

#Испания

