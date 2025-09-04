  • Instagram
Броят на загиналите при земетресението в Афганистан надхвърли 2200, близо 4000 са ранени

Броят на загиналите при земетресението в Афганистан надхвърли 2200, близо 4000 са ранени
Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд 6, което разтърси Източен Афганистан през изминалия уикенд. Това съобщиха талибанските власти в последната си актуализация на информацията, предаде АФП.

По данни на правителствения говорител Хамдула Фитрат, публикувани в социалната мрежа X, жертвите са общо 2217, а ранените – близо 4000. Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан.

Фитрат подчерта, че „спасителните операции все още продължават“.

#Авганистан

