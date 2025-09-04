Почина работникът от трудовата злополука в завод "Арсенал"

Работникът, който пострада тежко при трудовата злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, е починал. Инцидентът стана днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж беше незабавно транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък с тежка травма в коремната област. Въпреки усилията на медиците и проведената оперативна интервенция, животът му не е могъл да бъде спасен.

По данни от Районната прокуратура в Стара Загора, злополуката е станала около 10:30 часа по време на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. При инцидента е пострадал и втори работник на 56 години, който е с травма, увреждаща слуха му.

В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети, съобщиха от прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2 от Наказателния кодекс.

Водят се активни действия по разследването, включително оглед на местопроизшествието. На мястото на инцидента са уведомени всички компетентни органи, включително Инспекцията по труда, които ще изяснят обстоятелствата, довели до трагедията.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод. Само преди две седмици, на 20 август, при друга злополука в завода загина 53-годишен багерист, който получи тежки изгаряния и почина два дни по-късно в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД по-късно през деня