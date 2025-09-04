Радев за случая със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал

В авиацията системите за навигация са многократно резервирани - ако едно средство има някакви смущения, продължава се с други, това заяви президентът Румен Радев за случая със самолета на Урсула фон дер Лайен.

"Аз не виждам никакъв проблем", заключи той и допълни: "Това е един измислен скандал. Аз мисля, че го затвориха тази сутрин както министърът на транспорта, така и с отговора на министър-председателя на въпроси в парламента".

По думите му няма постъпила официална информация за смущения от стотиците прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС на България, които са работили паралелно.

Държавният глава коментира тази и още теми след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода", посочи той.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според държавния глава хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки.