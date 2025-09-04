Росен Желязков: Изслушването ми в НС е част от хибридната информационна атака на опозицията

Министър-председателят Росен Желязков определи днешното си изслушване в Народното събрание като "част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството". Това заяви той пред журналисти след парламентарния дебат, посветен на инцидента с прекъсване на GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

"Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", заяви Желязков.

По време на изслушването, инициирано от коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България", премиерът подчерта, че не става дума за хибридна атака, а за обичайно смущение в честотите, което се наблюдава в региона след началото на войната в Украйна.

Подробности около инцидента

Желязков информира депутатите, че забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е "допустимо забавяне". Той отбеляза, че системите на борда на самолета са били в изправност, а машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение.

"Подобни смущения не се квалифицират като инциденти, които да изискват разследване. GPS все още е спомагателна система, не се приема като достатъчно надеждна в авиацията", обясни премиерът пред парламента.

Министър-председателят категорично отхвърли спекулациите за руска намеса, заявявайки, че от българска страна не са констатирани смущения в GPS сигнала и няма данни за външно въздействие.

Реакция след изслушването

След парламентарния дебат Желязков проведе брифинг, на който отново подчерта, че изслушването му се е превърнало в политически инструмент.

Опозицията от своя страна настоя, че случаят със смущенията в GPS сигнала на самолета с високопоставен европейски представител е сериозен инцидент, който заслужава внимание и обстойно разследване.

Това е втората публична реакция на премиера по темата, след като в началото на седмицата той определи случая като "част от радиоелектронната борба", която се наблюдава от началото на войната в Украйна и засяга обширен регион от Хелзинки до Триполи.