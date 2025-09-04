  • Instagram
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за държавните имоти

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за държавните имоти
Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за управление на държавната собственост, предава БНТ.

Президентът Румен Радев обвини правителството, че готви грабеж на държавни имоти. Държавният глава призова парламента да подкрепи ветото му върху промените в Закона за държавната собственост, приети в последния работен ден на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите.

Според Радев с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

По-рано правителството излезе с позиция, в която подчерта, че за да избегне спекулирането с темата, е предложило парламентът да одобри програмата.

