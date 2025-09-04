  • Instagram
Заловиха дилър, продавал фентанил в центъра на София

Заловиха 49-годишен дилър, продавал фентанил в центъра на София, съобщиха от полицията.

На 3 септември при специализирана операция в района на парк „Св. Св. Петър и Павел“, униформени са спрели за проверка мъжа.

У него са намерени 11 полиетиленови топчета с кристалообразно вещество и 53 сгъвки с кафяво-розово вещество, отговарящи на фентанил.

Мъжът е задържан за 72 часа. Той е с множество криминални прояви за притежание на наркотици.

