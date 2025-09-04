Ето на кое място в страните от ЕС по ръст на минимална заплата за 10 г.

България е на трето място сред страните-членки на Европейския съюз по ръст на минималната работна заплата за периода от юли 2015 година до юли 2025 г., сочат данните на "Евростат".

Отчетеният за страната ни средногодишен темп на нарастване е 11%, като по този показател преди нас са Румъния с 13 на сто и Литва с малко над 12 процента.

Въпреки това, и към 1 юли 2025 година България продължава да е с най-ниската минимална заплата в Съюза - 551 евро. Най-високата стойност е отчетена в Люксембург – 2704 евро.

Към 1 юли 22 от всички 27 държави-членки на Европейския съюз имат национална минимална заплата. Петте държави без такава заплата са Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

За изминалите десет години най-ниските средногодишни темпове на растеж на най-ниските възнаграждения са отчетени във Франция – малко над 2%, и Малта – почти 3%.

Според нивата на националните минимални работни заплати в евро държавите се делят на три групи. В първата - с равнище над 1500 евро на месец, са освен първенецът Люксембург, също Ирландия, Нидерландия, Германия, Белгия и Франция. С размер на най-ниското възнаграждение от 1000 до 1500 евро на месец са Испания, Словения, Полша, Литва, Гърция, Португалия и Кипър.



