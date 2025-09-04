ПП кани Борисов на протеста тази вечер във Варна!
В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, „Продължаваме Промяната“ го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев.
Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за „Новото начало“ на ГЕРБ във Варна.
