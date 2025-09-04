ИТН предлага ново поколение машини за гласуване

В началото на парламентарния сезон партия "Има такъв народ" (ИТН) обяви, че техен приоритет ще бъде въвеждането на 100% машинно гласуване със сканиращи устройства. Експерти коментираха идеята в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Александър Андреев, бивш говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК), посочи, че това е предложение на една политическа сила, но все още не е ясно дали ще се стигне до промени в Изборния кодекс.

"Промяната и преминаването от един начин на гласуване – с хартиена бюлетина и машини – към нов подход – въвеждане на сканиращи устройства, които да отчитат изборните резултати – поставя въпроси. На първо място – кои са тези машини, какво представляват, как ще отчитат," заяви Андреев.

Технически предизвикателства и финансови аспекти

Красимир Симонски, бивш председател на Държавна агенция "Електронно управление", сподели, че е запознат с подобни сканиращи устройства и смята, че те са по-сложни от тези, които се използват в момента.

Според Симонски, въвеждането на тези машини може да забави изборния процес, а също така възниква въпросът за верификацията на бюлетините.

Що се отнася до цената, Симонски посочи, че едно такова устройство ще струва между 4000 и 6000 долара. Андреев допълни, че ще бъдат необходими между 11000 и 12500 бройки.

Критични мнения към предложението

Симонски категорично заяви, че е против предложението, тъй като според него това ще компрометира изборния процес.



От своя страна, изборният експерт Стоил Стоилов смята, че всяко харчене на пари и въвеждане на нови технологии в избирателните секции е ненужно.

"Всички проблеми на изборния процес са извън тази изборна процедура – говорим за купуване на гласове, контролиран вот," коментира Стоилов.

Предложението на ИТН за 100% машинен вот със сканиращи устройства предстои да бъде обсъждано в парламента, като според експертите, това е част от по-широк дебат за бъдещето на изборния процес в България.